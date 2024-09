Com a chegada da primavera, o aumento da presença de pólen combinado com o tempo seco e acúmulo de poluição, promete piorar os problemas respiratórios e alérgicos para muitos brasileiros. A estação, conhecida pelas flores, chega em um momento crítico, marcado por queimadas em diversas regiões do país, agravando a qualidade do ar e potencializando as reações alérgicas.