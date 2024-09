Quando se trata de preparar refeições saudáveis e práticas, a alface é uma das escolhas mais versáteis e nutritivas. Com tantos tipos diferentes, é possível adaptar essa verdura a muitos pratos, enriquecendo a refeição com vitaminas, minerais e um toque especial de sabor. A seguir, Tamiris Pitana, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil (rede de restaurantes), esclarece os benefícios e as aplicações ideais. Confira!