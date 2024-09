O orégano, uma erva muito utilizada na culinária, é mais do que apenas um tempero para realçar o sabor das receitas. De origem europeia, principalmente da região do Mediterrâneo, essa planta aromática é conhecida por sua versatilidade e propriedades medicinais. Isso porque ela é rica em nutrientes e compostos bioativos. A seguir, confira 7 benefícios do orégano para a saúde!