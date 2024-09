6 curiosidades sobre a mulher do signo de Libra

Libra, o sétimo signo do zodíaco, é classificado como cardinal, governado pelo planeta Vênus e responsável pela regência da casa 7 no Mapa Astral. As mulheres librianas exalam charme e delicadeza. Essas nativas gostam da elegância na hora de escolher roupas e acessórios, independentemente do estilo. “Não importa se são roupas caras ou aquelas que todo mundo tem no fundo do guarda-roupa. Uma libriana sempre estará perfeita no look e com um sorriso nos lábios”, conta o astrólogo Brendan Orin.