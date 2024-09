Com a pressão dos padrões de beleza inatingíveis, a preocupação com a aparência física tem se tornado uma constante para muitas pessoas. No entanto, em certos casos, isso pode ir além dos limites e evoluir para um transtorno psicológico, chamado dismorfia corporal, quando há preocupação excessiva com “defeitos” físicos, mesmo que eles sejam inexistentes ou mínimos aos olhos dos outros.