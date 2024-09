Sentir-se cansado durante o dia é mais comum do que se imagina, especialmente com a correria da rotina. Para combater essa falta de energia de forma saudável, as vitaminas caseiras são uma excelente opção. Ricas em nutrientes e fáceis de preparar, elas fornecem a dose extra de disposição de que o corpo precisa para enfrentar o dia com mais vitalidade.