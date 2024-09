O Ciclo do Ouro deixou muitas marcas no Brasil ao longo do século XVIII. Em Minas Gerais, as cidades históricas são heranças dessa época e guardam um extenso legado arquitetônico e cultural. Entre o chamado Circuito do Ouro, a pouco mais de 100 km a leste de Belo Horizonte, e os caminhos da Estrada Real, que se espalham do sul de Minas até Diamantina, há diversos destinos e roteiros turísticos para escolher e embarcar em uma viagem pela história.