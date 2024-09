A prática da leitura conjunta pode servir como uma ponte entre as gerações, proporcionando momentos de intimidade e aprendizado no ambiente familiar. Além de ser uma forma de transmitir histórias e conhecimentos, essa atividade estimula a imaginação e a curiosidade das crianças. A troca de experiências e valores é profunda, reforçando os laços afetivos entre os pequenos e os avós, criando memórias que serão guardadas com carinho ao longo da vida.