Temos de aprender que o Brasil não tem apenas as belas paisagens cariocas, os prédios e a noite frenética de São Paulo, os maravilhosos atrativos de Foz do Iguaçu ou as belíssimas praias de areias douradas do Nordeste. Sempre me perguntei por que a maioria das pessoas ignora as outras regiões desse nosso país continental, que também possuem suas histórias e belezas.