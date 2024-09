Em 23 de setembro é celebrado o dia do sorvete. Criado pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), em 2002, a data visa incentivar o consumo do doce; por isso, ocorre um dia depois do início da primavera. Considerada uma paixão nacional, a iguaria pode ser preparada com diferentes tipos de ingredientes. Pensando nisso, separamos 4 receitas saudáveis e naturais para você preparar em casa. Confira!