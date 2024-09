Pensando em diversificar o cardápio do jantar com uma carne diferente e deliciosa? O pato pode trazer um toque diferenciado à sua mesa! Com sua textura macia e sabor marcante, ele é ideal para quem deseja inovar na cozinha. Essa proteína pode transformar sua refeição em um verdadeiro banquete. Por isso, confira 4 receitas com pato para o jantar e prepare-se para se deliciar com esses pratos incríveis!