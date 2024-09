4 músicas para melhorar seu vocabulário em inglês

O domínio do inglês configura uma habilidade fundamental no mundo globalizado, oferecendo uma série de benefícios tanto na vida pessoal quanto na carreira. Desde facilitar o acesso a informações e culturas diversas até ampliar oportunidades de emprego e networking, tal idioma se destaca como um diferencial significativo para quem deseja prosperar em um ambiente cada vez mais conectado. Segundo a Pesquisa Salarial da Catho, profissionais fluentes nessa língua tendem a ganhar até 61% mais do que aqueles que não têm tal proficiência.