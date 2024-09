3 orações para o Dia de São Mateus

São Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus e autor do primeiro evangelho do Novo Testamento, é reconhecido por sua importante conversão e papel fundamental na evangelização. Antes de seguir Cristo, era um cobrador de impostos, conhecido como publicano, função que o tornava malvisto pelos judeus, pois eram frequentemente associados à corrupção e à exploração do povo. Um dia, enquanto trabalhava, o Filho de Deus passou por Mateus e o chamou com as palavras: “Segue-me”. Sem hesitar, ele deixou tudo para seguir o Mestre.