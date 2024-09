Em 29 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data dedicada a conscientizar a população sobre os riscos do tabagismo e apoiar a luta contra esse vício. No cenário atual, a campanha ganha uma relevância ainda maior, especialmente na orientação dos jovens sobre os impactos do uso do tabaco, tanto em sua forma convencional quanto nos dispositivos eletrônicos, como os cigarros eletrônicos (também conhecidos como “vapes” e “pods”)