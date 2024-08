No último sábado (17/08), o anúncio da morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, comoveu o Brasil. Conhecido por sua icônica prática de jogar aviõezinhos de dinheiro para a plateia, o comunicador marcou gerações e deixou um legado de saudade no coração de muitos, especialmente entre seus fãs, que enfrentam o processo de luto.