Setembro de 2024 promete ser um mês de intensas mudanças e aprendizados. As cartas do tarot revelam um período marcado por energia, movimento e transformação em diversas esferas da vida. Desde questões de amor até desafios profissionais e financeiros, cada signo encontrará um caminho próprio de crescimento. A seguir, confira as leituras do tarólogo Victor Valentim e prepare-se para o que vem pela frente!