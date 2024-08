Em 13 de agosto, data da fundação da Associação Brasileira de Psiquiatria, é comemorado o ‘Dia do Psiquiatra’, profissional responsável por diagnosticar, estudar e tratar transtornos mentais. A ocasião também tem por objetivo relembrar a importância desse especialista na promoção do bem-estar social, especialmente com a tendência do “autotratamento”, em que as pessoas se autodiagnosticam e não buscam o auxílio de um profissional.