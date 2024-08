A escoliose é caracterizada por uma curvatura anormal na coluna vertebral e pode afetar pessoas em diferentes idades, mas é mais comum entre adolescentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 4% da população global apresenta essa condição. No Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas são afetadas por esse problema, com uma prevalência maior entre adolescentes do sexo feminino.