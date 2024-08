Recentemente, Graciele Lacerda, esposa de Zezé Di Camargo, afirmou que teve a chance de escolher o sexo do bebê após engravidar por fertilização in vitro (FIV). “Meu médico sabe o sexo do bebê. Quando fazemos FIV, já sabemos o sexo. Ele até perguntou se eu queria escolher”, disse.