O Sol no signo de Leão fará um aspecto tenso com Urano e bons com Marte e Júpiter. Isso indica o desejo de fortalecer o brilho pessoal, bem como o contraste entre a tendência leonina de agir de maneira autocentrada e o chamado uraniano para um olhar mais coletivo. Tudo isso irá gerar tensões e tendência a mudanças, imprevistos e rebeldias.