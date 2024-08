Nesta semana, o Sol em Leão formará bons aspectos com Marte e Júpiter. Isso promoverá uma fase favorável para a construção da autoestima, desenvolvimento do amor-próprio e maior alegria e entusiasmo. No entanto, Mercúrio entrará em movimento retrógrado e se juntará a Vênus, indicando um período de reflexões sobre assuntos inacabados.