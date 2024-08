O Galo é o décimo signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde a Virgem. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Vênus. O elemento dos nativos de Galo é o metal, as pedras são ágata e turmalina, a flor é a verbena, o metal é o níquel, a erva é o sabugueiro, as cores são azul-marinho e verde e o número da sorte é o 5.