8 opções de halls de entrada para se inspirar

O hall de entrada é o primeiro contato que alguém tem com a casa, e a arquiteta Natalia Salla sabe como torná-lo inesquecível. Com uma abordagem criativa e funcional, a profissional apresenta 8 ideias inspiradoras para você dar as boas-vindas com estilo. Essas propostas são mais do que simples inspirações, são convites para que cada pessoa que adentre seu espaço sinta-se acolhida e admirada pela singularidade e cuidado aplicados em cada detalhe. Confira!