8 cidades históricas brasileiras que vale a pena conhecer

O Brasil é lar de diversas cidades históricas que guardam preciosos testemunhos do seu passado colonial e imperial. Elas abrigam um vasto legado arquitetônico, caracterizado por igrejas barrocas, casarões coloniais e ruas de paralelepípedos, que narram a história e a cultura do país. Muitas delas reconhecidas como Patrimônio Mundial pela UNESCO, são verdadeiros museus a céu aberto, em que a preservação de suas construções e tradições permite aos visitantes uma viagem no tempo.