7 receitas especiais para o almoço do Dia dos Pais

Comemorado sempre aos segundos domingos do mês de agosto no Brasil, o Dia dos Pais é o momento de celebrar aquele que desenvolveu um papel fundamental em nossas vidas. Essa homenagem pode ser feita de diferentes formas, e vai além de presentes materiais: é também sobre criar memórias significativas. Para isso, a culinária afetiva é uma maneira poderosa de expressar carinho neste dia especial, já que a cozinha tem o incrível dom de contar histórias e de unir as pessoas.