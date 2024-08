7 benefícios do guaco para a saúde e como usá-lo com segurança

O guaco (Mikania glomerata), uma planta de origem sul-americana, tem sido valorizada ao longo dos séculos, particularmente no Brasil, onde se utilizam suas folhas de diferentes formas terapêuticas. Mais do que um simples remédio natural, ela tem grande importância na tradição popular, passada de geração em geração, contudo, não só. Afinal, encontra respaldo na ciência contemporânea, que vem elucidando os mecanismos pelos quais o guaco exerce suas múltiplas ações no organismo.