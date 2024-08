Cada vez mais pessoas têm optado por uma dieta vegana, seja por motivos de saúde, éticos ou ambientais. No entanto, existe o mito de que a quantidade de proteína obtida nessa alimentação não é o suficiente para suprir as necessidades do corpo. Porém, existem inúmeras fontes vegetais, como soja, edamame, tremoço, ervilha, lentilha, feijão e grão-de-bico, que garantem a quantidade de proteína importante para a saúde.