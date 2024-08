6 receitas especiais para o almoço de Dia dos Pais

Comemorar o Dia dos Pais é uma tradição que reúne familiares em domingo repleto de amor e gratidão: a oportunidade perfeita para homenagear aqueles que, com dedicação e afeto, estão sempre ao nosso lado. E nada melhor do que um almoço especial para marcar essa data tão significativa. Por isso, selecionamos 6 receitas deliciosas que irão encantar todos à mesa e tornar esse evento inesquecível. Confira e surpreenda seu pai com pratos de dar água na boca!