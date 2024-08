O colesterol, um tipo de substância gordurosa (lipídio) presente em todas as células do corpo humano, desempenha funções essenciais, como a produção de hormônios (estrogênio, testosterona e cortisol), de vitamina D e a formação da membrana celular. No entanto, quando há uma alta concentração dele no organismo, é possível que se acumule nas paredes das artérias e contribua para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.