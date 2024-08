5 receitas da série The Bear para fazer em casa

A série The Bear, disponível no Disney+, vai além de mostrar a intensidade do mundo culinário; ela traz à tela receitas envolventes e cheias de sabor, que capturam a paixão pela gastronomia. Ao seguir a jornada de Carmy, um jovem chef renomado que retorna para administrar o restaurante da família, somos convidados a vivenciar não apenas a rotina desafiadora da cozinha, mas também a criação de pratos deliciosos, preparados com criatividade e dedicação.