A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição que se manifesta geralmente após os 40 anos, com 90% dos casos ocorrendo em indivíduos com histórico de tabagismo. Esta doença está intimamente ligada à exposição ao fumo, poluição e gases tóxicos, fatores que causam alterações progressivas na estrutura e função do pulmão, resultando em condições como enfisema pulmonar e bronquite crônica.