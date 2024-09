O catálogo da Netflix está recheado de novidades para setembro, que prometem entreter os assinantes ao longo de todo o mês – começando com “O Casal Perfeito”, um intrigante suspense com gostinho de novela, e “Rebel Ridge”, um filme repleto de ação policial. Os amantes de ficção/drama podem assistir a “Feios”, estrelado pela atriz Joey King, e a “As Três Filhas”, com cenas de combate e muita emoção.