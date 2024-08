5 filmes coreanos premiados que você precisa assistir

A indústria cinematográfica da Coreia do Sul é uma das maiores da Ásia e tem ganhado destaque nos últimos tempos com a produção de doramas. No entanto, não só de K-drama o entretenimento sul-coreano vive: o país também é o lar de diversos filmes premiados, como “Decisão de Partir” e “Parasita”, que conquistaram reconhecimento internacional. Além destes, diversas outras obras compõem a lista de sucessos entre os críticos. A seguir, confira algumas delas!