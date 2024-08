5 erros de quem busca procedimentos contra o envelhecimento

O número de pessoas que optam por realizar procedimentos estéticos cresceu nos últimos anos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em média, são realizados todos os anos mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos no Brasil. No entanto, conforme a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a maioria dos pacientes que buscam por técnicas de rejuvenescimento possuem uma ideia errada do que elas são capazes de fazer.