5 dicas para melhorar o desempenho em corridas de rua

O crescente interesse pelas corridas de rua no Brasil é evidente. Em 2023, o número de provas aumentou em 20% comparado ao ano anterior, totalizando mais de 150 mil eventos e reunindo mais de 13 milhões de corredores, de acordo com a Associação Brasileira de Corridas de Rua e a TicketSports. Parte dessa popularidade se deve à facilidade de prática: bastam um bom par de tênis e vontade para começar a correr, ativando quase 70% dos músculos do corpo em uma atividade que promete grandes benefícios à saúde.