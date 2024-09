Algumas frases são ditas com frequência por pais preocupados com os filhos, tais como: “ei, filho, não sobe aí, você vai se machucar!”, “cuidado, está escuro!”, “ele tem medo de altura”, “ele não gosta de pisar no chão, tem medo de bichos picarem seu pé.” No entanto, a superproteção, aliada à redução das experiências motoras e sociais, pode limitar o desenvolvimento das potencialidades da criança.