Com a chegada de uma nova onda de calor no Brasil, os banhos de mar ou piscina podem ser a escolha de muitas pessoas na hora de se refrescar. No entanto, dias de sol, praia, piscina, pouca ingestão de líquido e uso prolongado de roupas de banho úmidas geram as condições ideais para o desenvolvimento de infecção urinária, doença comum que pode acometer a uretra, a bexiga ou os rins.