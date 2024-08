3 sinais de que você está sendo vítima de stalking

De acordo com a última edição do Anuário, um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 155 mulheres por dia no Brasil registram boletins de ocorrência por perseguição, ou “stalking”. O relatório, que foi divulgado no ano passado, que considera dados de 2022, revelou que houve 56.560 casos de stalking ao longo do ano, o que representa um aumento de 80,2% em relação ao número de casos registrados em 2021. Já em 2023, de acordo com um levantamento feito pela Folha de São Paulo, foram 79,7 mil registros desse crime envolvendo mulheres.