Vamos imaginar que duas ou mais pessoas se encontram no tempo e no espaço. Faíscas são geradas por seus corpos, que passam a desejar mais proximidade. O magnetismo, inevitável, culmina no ato sexual. Ele pode ser casual ou se repetir por anos a fio, reafirmando-se como fonte de prazer e relaxamento, saúde e vitalidade. Mas não necessariamente como um caminho para se aprofundar a intimidade. Como assim?