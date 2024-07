Veja como encontrar alegria em atividades simples

Eu tenho uma alegria fácil dentro de casa: molhar meu jardim. A cada rega, as coisas pequenas, um microcosmo de vida acontecendo, me encapsulam sensorialmente no presente e eu escuto ou vejo algo novo. Um botão nascendo ou morrendo, uma mudinha que o vento trouxe de surpresa, uma cor ou inseto diferentes que seguram o instante para mim e em mim. Nesse momento, eu desligo em suspensão. Muitas vezes, confesso, me pego assobiando (embora seja péssima nisso). Levinha. É desse jeito que me nutro das plantas, na alegria mansa, calma de marola.