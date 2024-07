Para quem gosta de aproveitar os dias de descanso para explorar novos ares, Jundiaí é uma opção. Com quase meio milhão de habitantes, a cidade paulista concilia o encantamento do interior com as comodidades do dia a dia urbano. Em suas ruas e alamedas arborizadas, pulsa a vida em ritmo frenético, acompanhada por bucólicas paisagens e pela Serra do Japi, patrimônio natural da humanidade.