Agosto de 2024 promete ser um mês repleto de energia e transformação, e as cartas do tarô estão prontas para nos guiar por meio dos desafios e oportunidades que se apresentam. As previsões do mês nos oferecem ideias valiosas sobre o que podemos esperar em áreas como amor, trabalho, finanças e crescimento pessoal, como indica, a seguir, o astrólogo Victor Valentim. Confira!