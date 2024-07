No início do mês, você, nativo de Leão, terá bastante energia e coragem para ir atrás do que realmente deseja para a sua vida. Ademais, o seu brilho pessoal estará em alta. Com isso, a tendência será que tudo caminhe de maneira positiva, lhe trazendo benefícios. Ainda nestes dias, procure direcionar o seu foco para aquilo que pretende realizar, evitando desperdiçar energia em diferentes projetos.