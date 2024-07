Preocupação de 80% dos brasileiros – segundo pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) –, a alimentação saudável está entre as temáticas mais pesquisadas no Google e pauta inúmeros debates, desde a esfera acadêmica até a mídia e as conversações cotidianas. Mas o que seria, de fato, uma alimentação saudável?