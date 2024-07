9 dicas e atividades para entreter as crianças nas férias

Com a chegada das férias escolares, as crianças se enchem de alegria enquanto os pais se preocupam com atividades saudáveis para mantê-las ocupadas. Este período pode representar um grande desafio, especialmente na era tecnológica em que vivemos. Segundo a última pesquisa da TIC Kids Online Brasil, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet, o que corresponde a mais de 25,1 milhões de pessoas nessa faixa etária.