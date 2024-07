A culpa materna é um tema que tem dominado os diálogos entre as mães, que buscam compreender a melhor forma de lidar com esse sentimento. Desencadeado por diversos fatores, muitos dos quais relacionados à insuficiência frente a novas tarefas, o problema, segundo a psicóloga Rafaela Schiavo, fundadora do Instituto MaterOnline, afeta a maioria das mulheres, que se sentem culpadas devido à pressão social.