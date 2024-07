7 livros para se conscientizar sobre a violência contra a mulher

Por vezes, a violência doméstica contra a mulher começa com insultos, avança para ameaças, segue com a primeira agressão física e, frequentemente, termina de forma trágica. Conforme a pesquisa Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil, de 2023, conduzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Datafolha, “33,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais experimentou violência física ou sexual provocada por parceiro íntimo ao longo da vida. 24,5% afirmaram ter sofrido agressões físicas como tapa, batida e chute, e 21,1% foram forçadas a manter relações sexuais contra sua vontade”.