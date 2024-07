7 benefícios do açaí para a saúde

O açaí, fruta originária da região amazônica, conquistou o mundo com seu sabor único. Extraído da palmeira Euterpe oleracea, ele tem uma coloração roxa-escura. Tradicionalmente, as populações indígenas da Amazônia o colhiam e o consumiam há séculos, utilizando-o como uma importante fonte de energia e nutrição. A polpa é geralmente transformada em uma pasta que pode ser consumida pura ou misturada com outros ingredientes, como frutas e granola, sendo bastante popular em tigelas, sucos e sorvetes.