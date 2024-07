A panqueca americana é um prato delicioso que se popularizou no Brasil devido ao sabor e à facilidade de preparo. Originária do século XVIII, a receita nasceu nas colônias americanas e era conhecida como “bolo de enxada”. Originalmente feita com farinha de trigo-sarraceno ou de milho, a massa conquistou o paladar do presidente americano Thomas Jefferson e se espalhou pelo mundo.