Adicionar a tapioca nas refeições antes do treino tem muitas vantagens, tanto para o bolso quanto para a alimentação. Isso porque esse ingrediente combina com diversos recheios, tem um alto custo-benefício e é uma opção saudável para as dietas, visto que não contém conservantes e é fonte de energia rápida, essencial para um bom resultado durante os exercícios físicos.